Zinedine Zidane assure que "tout va bien" avec Cristiano Ronaldo

publié le 27/09/2016 à 15:48

L'image tourne en boucle depuis samedi 24 septembre sur toutes les chaînes de télévisions espagnoles. On y voit Cristiano Ronaldo sortir furieux du terrain à la 72e minute du match Las Palmas-Real Madrid (2-2). Le Portugais n'a même pas un regard pour Zinedine Zidane lorsque celui-ci vient lui taper dans la main. Et en allant s'asseoir sur le banc, "CR7" explose, jette violemment une bouteille d'eau puis lâche un flot d'insultes sans aucun doute destinées à son entraîneur. Les télévisions sont même allées jusqu'à faire appel à des spécialistes pour lire sur les lèvres de l'attaquant du Real. Selon eux, Ronaldo s'en prend à la mère de Zidane, avant de l'inviter à aller se faire voir de manière très crue.



Interrogé sur le sujet lundi 26 septembre en conférence de presse à la veille du match de Ligue des champions sur la pelouse du Borussia Dortmund, le Français a tenté de caLmer le jeu. "Tout va bien, a-t-il assuré, la colère de Cristiano ça n'arrive pas qu'à lui. Tous les joueurs qui sortent du terrain peuvent être énervés, mais c'est fini. J'ai prix cette décision pour son bien et on est sereins. Je ne suis pas bête et Cristiano est intelligent. On est ici pour la même chose, lui comme moi".

Cette année Zinedine Zidane s'est fixé pour objectif de ménager son attaquant de 31 ans et de ne pas lui faire jouer tous les matches. Visiblement, la tâche ne sera pas aisée.