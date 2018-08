VIDÉO - Enragé, Benoît Paire détruit trois raquettes en moins de 2 minutes

publié le 01/08/2018 à 17:19

C'est désormais une habitude pour Benoît Paire. Opposé à Marcos Baghdatis lors du tournoi ATP de Washington aux États-Unis mercredi 1er août, le tennisman français a laissé éclater sa rage sur le court. La cause de cette colère : une frustration bouillonnante après un smash raté. La balle a terminé sa course dans le filet et Benoît Paire, à terre, n'a pas supporté ce manque de précision. C'est alors le début d'une minute trente de destruction.



Première victime : les raquettes du joueur. Benoît Paire, un habitué des crises de nerf, a d'abord pulvérisé de rage la raquette qu'il avait en main de quatre violents coups sur le sol. Un jeune garçon s'approche alors du joueur pour lui tendre une serviette et ne trouve que sportif hors de lui jetant une nouvelle fois sa raquette au milieu du court.

L’arbitre a alors annoncé la pénalité pour violation du règlement : un point pour Marcos Baghdatis. Benoît Paire était de toute façon sur sa lancée : coup de pied dans son banc, raquettes volantes... Il a perdu son dernier set quelques secondes après avant de partir sous les sifflets du public.

Et 3 raquettes pour Benoit Paire, trois ! C’est son équipementier qui va être content.#Tennis #WashingtonATP



pic.twitter.com/sBdSdDpHZq — Johan Rouquet (@JohanRouquet) 1 août 2018