Philippe Caverivière connaît parfaitement Saint-Raphaël, dans le Var. L’humoriste, originaire de la ville, n’a donc pas hésité à faire la publicité de sa ville. "Il faut aller à Saint-Raphaël, il y a du charme et il y a tout : la mer, les golfs, le Dramont", assure-t-il, en référence à ce quartier de la ville où se situe une superbe plage. "Il n’est pas rare, quand je vais courir ou faire du VTT dans les Esterelles, que je tombe sur des biches", s’extasie-t-il.

Avant de raconter cette anecdote : "Beyoncé vient à l’hôtel des Roches rouges et il y a aussi un palais marocain magnifique." Si les stars viennent à Saint-Raphaël, les amateurs de nature et de paysage ne seront pas lésés. "Il y a aussi de jolies plages sur Fréjus et Saint-Raphaël. Il y a aussi le côté un peu plus sauvage dans le Dramont, où on peut sauter dans les rochers, et la baie d’Agay, la plus belle baie d’Europe."

Petit bonus pour les amateurs de littérature : "Et quand vous vous baladez dans cette baie, il y a une petite maison qui était le refuge d'Antoine de Saint-Exupéry."

