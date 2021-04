VIDÉO - OM : en colère, Sampaoli met un coup de tête dans le banc de touche

publié le 24/04/2021 à 15:32

Marseille est allé s'imposer à Reims (3-1) et a mis la pression sur ses concurrents dans la lutte pour la cinquième place, dont il s'est provisoirement emparé, vendredi en ouverture de la 34e journée de Ligue 1. Mais face aux Rémois, la partie n'était pas de tout repos en première période pour l'OM, notamment pour Jorge Sampaoli.

Comme à son habitude, le coach argentin a fait le show dans sa zone technique et a visiblement mal digéré l'ouverture du score de Reims sur corner par Nathanaël Mbuku à la 38e minute. Furieux, l'entraîneur de l'OM est allé directement mettre un coup de tête dans le banc de touche.

Heureusement pour lui, Marseille a très vite réagi en égalisant trois minutes plus tard et en prenant l'avantage juste avant la pause. "C'était un match important où il est toujours difficile de gagner. Reims était invaincu à domicile depuis octobre et nous on avait besoin de gagner pour poursuivre notre belle série", a commenté Jorge Sampaoli après la rencontre, visiblement remis de ses émotions.

Le coup de tête de Jorge Sampaoli après le but de Mbuku 😳💥 #SDROM pic.twitter.com/sPa4RykUgX — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 23, 2021