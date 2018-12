Kylian Mbappé : un joueur en or

03/12/2018

2018 restera l’année de la révélation Mbappé ! Champion du monde avec l’équipe de France, trois titres avec le Paris-Saint-Germain, le prodige du football français est aussi en lice ce lundi 3 décembre pour remporter le prestigieux Ballon d’Or. 



Une possibilité qui relèverait alors du sacre pour un joueur qui n’a pas encore 20 ans, mais qui force déjà le respect des plus grands : "Kylian, il a son âge et sa précocité. Il fait partie des joueurs hors-normes", estime Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. "Kylian, il prend tous les records. Malgré son jeune âge il est déjà en avance", estime quant à lui Paul Pogba, son coéquipier sous le maillot Bleu.

Des mots élogieux pour qualifier ce virtuose du ballon rond qui étonne par sa maturité sur le terrain comme en dehors. Surdoué, travailleur, le natif de Seine-Saint-Denis fait désormais figure de modèle et en a conscience.

"Tout ce qui est dehors c'est une question d'éducation, j'ai été éduqué avec des valeurs qui sont les miennes et j'essaie de les garder, qu'elles m'accompagnent partout où je vais (...) On sait que on doit être des exemples, qui doivent faire attention à tout ce qu'on fait, parce qu'on est regardé par des enfants", juge le numéro 10 des Bleus.



Enfant, son idole de jeunesse se nommait Cristiano Ronaldo, le dernier Ballon d’Or. Lundi soir un gamin de Bondy de 19 ans pourrait bien lui succéder.