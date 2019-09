Euro 2020 : pour Hugo Lloris, Kingsley Coman "a quelque chose en plus"

et David Madej

publié le 12/09/2019 à 18:32

Un retour gagnant, pour Kingsley Coman. À 23 ans, l’attaquant du Bayern Munich à assurer son rôle de remplaçant de luxe pour pallier l’absence de Killian MBappé, blessé pour ces deux matches de qualification.

Auteur de trois buts contre l’Albanie et l’Andorre, Coman a explosé aux yeux du grand public, et a confirmé son statut de joueur décisif auprès de ses coéquipiers : "On n’est pas surpris du niveau de Kingsley, c’est un joueur de très haut niveau", assure Hugo Lloris.

Pourtant, Kingsley Coman et l’équipe de France, c’est une succession de rendez-vous manqués. Appelé pour la première fois par Didier Deschamps il y a 4 ans pour France-Allemagne, l’ancien parisien n’a jamais été un pensionnaire permanent de Clairefontaine, la faute à de problèmes physiques.



"Il a été un peu freiné dans son élan par de très nombreuses blessures, mais voilà il est là, il se sent bien, il a été décisif", explique le capitaine de l’équipe de France.

Le joueur au palmarès déjà long comme le bras (huit titres de champion dans trois pays différents), est devenu un pilier du Bayern Munich, où il est désormais un élément indispensable de l’attaque après les départs de Robben et Ribéry.

Une aubaine pour les Bleus selon Hugo Lloris : "S’imposer au Bayern, ce n’est pas donné à tout le monde et ça prouve qu’il a quelque chose en plus". En octobre, Kingsley Coman devra à nouveau faire face à la concurrence de Killian MBappé. Pas un problème pour celui qui revient de loin.