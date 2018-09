On est fait pour s'entendre

Un forfait, après ce lui de Steve Mandanda, qui profite donc à Alphonse Areola . Le Parisien va ainsi connaître sa première sélection avec les A , contre l'Allemagne, championne du monde 2014. "On a ces deux matches et dans la logique, bien évidemment, c'est lui qui prendra cette place de numéro un sur ce match qui nous attend jeudi", a annoncé Didier Deschamps en conférence de presse ce lundi 3 septembre. S'il est inexpérimenté sur la scène internationale, Alphonse Areola, 25 ans, à la confiance du sélectionneur. "S'il est venu avec nous en Coupe du Monde , ça veut dire que je le considère comme un des trois meilleurs gardiens français , il connait bien le groupe, il ne le découvre pas", a ajouté le patron des Bleus.

C'est Benjamin Lecomte, actuel gardien de Montpellier , qui a été appelé par Didier Deschamps pour suppléer le capitaine. Celui qui a déjà connu les sélections jeunes en U19 et U20 débarque pour la première fois chez les "grands" à 27 ans .

Les Bleus devront se passer de leur capitaine. Hugo Lloris, gardien titulaire dans les cages de l'équipe de France, a déclaré forfait pour les deux prochains matches contre l'Allemagne (le 6 septembre à Munich) et les Pays-Bas (le 9 septembre à Saint-Denis). Blessé, le portier de Tottenham manquera donc les premières sorties des Bleus après le sacre mondial en Russie. Il était malgré tout présent ce lundi 3 septembre à Clairefontaine pour faire constater sa blessure par l'encadrement médical.

Blessé, le gardien et capitaine des Bleus est forfait pour les matches contre l'Allemagne et les Pays-Bas, jeudi 6 et dimanche 9 septembre.

