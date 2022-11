ÉDITO - Belgique-Maroc : "Le talent sans la détermination, ça ne sert à rien", dit Mohamed Bouhafsi

Sur le papier, la Belgique aurait dû battre facilement le Maroc. Le gardien belge Thibaut Courtois est le rempart du Real Madrid et en attaque, c'est simple, l'équipe compte deux des plus grandes stars du foot : Kevin De Bruyne et Eden Hazard. 476 : c'est le nombre de matches disputés en Ligue des champions par les Belges au coup d'envoi. 165 pour les Marocains.

Une affiche complètement déséquilibrée et pourtant, la magie du football a agi. Le talent ne fait pas tout. La détermination, l'engagement font la différence au football. Au Maroc, vous avez deux joueurs, Hakimi et Mazraoui, qui ont disputé ce match blessés, l'un des deux ayant une lésion à la cuisse. Ils ont tout donné. Ils l'ont fait car ils ont ressenti que ce match, c'était pour un pays qu'il fallait le jouer, le Maroc n'ayant pas gagné un match de Coupe du monde depuis 1998.

Leur bonheur contraste avec des Belges complètement déchirés. Hazard et De Bruyne avaient réussi l'exploit de critiquer leur équipe, la jugeant trop vieille, la veille de ce match décisif. Belgique-Maroc, c'est le football et surtout la Coupe du monde. Le talent, sans la détermination, le patriotisme et la solidarité d'un collectif, ça ne sert à rien.

