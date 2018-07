#CM2018 #URUPOR 62è, 2-1

¿ ¿¿ BUT URUGUAYEN

¿¿ CAVANI ENCORE



Sur un long dégagement de Muslera, Pepe manque sa tête. Bentancur récupère et décale Cavani côté gauche. Le Parisien frappe sans contrôle et son enroulé finit au fond des filets, 2-1 ! https://t.co/0Fpq9FK0Zf