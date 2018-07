publié le 29/05/2018 à 19:15

Une préparation à une Coupe du Monde, c'est aussi des matches comme cela, non retransmis en direct à la télévision, pas forcément annoncés à la presse en amont. Au lendemain du premier des trois matches amicaux officiels de l'équipe de France avant le départ pour la Russie, un France-Irlande remporté (2-0) au Stade de France devant près de 70.000 spectateurs, les remplaçants français ont défié les moins de 19 ans du PSG, mardi 29 mai.



La rencontre s'est déroulée à huis clos à Clairefontaine, avec deux mi-temps de 30 minutes. Et les joueurs ayant peu (Griezmann, Pogba, Pavard, Hernandez, Dembélé, Kimpembe) ou pas joué (Thauvin, Lemar, Kanté, Lloris) la veille ont déroulé : 5-0. Dembélé (12e, 53e) et Griezmann (30e, 57e) ont inscrit un doublé chacun, Thauvin un but (45e), en plus de trois passes décisives, selon des images diffusées par la FFF. Le troisième gardien des Bleus, Areola, évoluait dans les cages parisiennes.

Les titulaires ont, eux, effectué le programme traditionnel d'après-match, entre décrassage et soins. Aucun pépin physique n'était à signaler. Les Bleus ont encore deux matches de préparation, vendredi 1er juin contre l'Italie à Nice puis samedi 9 juin face aux États-Unis à Lyon. À la Coupe du monde, ils entreront en lice le samedi 16 juin (12h) contre l'Australie, avant d'affronter le Pérou et le Danemark les jeudi 21 (17h) et mardi 26 juin (16h), au sein du groupe C.