Coupe du Monde 2018 : "Tolisso est en train de s'imposer", juge Lizarazu

publié le 29/05/2018 à 15:21

Au lendemain de la victoire de l'équipe de France contre l'Irlande (2-0) lors du premier de ses trois matches de préparation à la Coupe du Monde 2018, Bixente Lizarazu retient deux points. Un, les latéraux Djibril Sidibé et Benjamin Mendy ont rassuré sur leur condition physiques. Deux, Corentin Tolisso "est en train de s'imposer comme un joueur très important du milieu de terrain".



"Je trouve qu'il prend de plus en plus de galons dans cette équipe de France, qu'à chaque sortie il s'impose, détaille le champion du monde 1998. Il peut être très bon pour récupérer le ballon, très bon dans le duel, a une très bonne qualité de passe. Il sait se projeter, il peut marquer des buts ou en tout cas se créer des occasions".

L'ancien Lyonnais de 23 ans, au Bayern depuis l'été 2017, est ainsi "en train de s'imposer comme un titulaire potentiel, estime Lizarazu. Ça veut dire aussi de remettre un peu en question les statuts de Matuidi ou de Pogba. Il ne faut pas se précipiter mais c'est vraiment un enseignement qui n'est pas lié à ce match-là, qui est lié à plusieurs sorties en équipe de France". Face à l'Italie vendredi 1er juin à Nice, "Coco" honorera peut-être sa 8e sélection.