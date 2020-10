VIDÉO - Aston Villa-Liverpool : les buts de l'humiliation des Reds

publié le 05/10/2020 à 13:12

Comment expliquer un tel naufrage ? Sacré champion en juillet après 30 ans d'attente, vainqueur de ses trois premiers matches en ce début de saison 2020-2021, Liverpool a encaissé sept buts à Birmingham sur la pelouse d'Aston Villa (score final 7-2), dimanche 4 octobre en clôture de la 4e journée de Premier League.

Les champions d'Europe 2019 ont "perdu le fil" après l'ouverture du score adverse, a estimé Jürgen Klopp. Dès la 4e minute, après un dégagement raté d'Adrian, le gardien remplaçant, Ollie Watkins, finalement auteur d'un triplé en 39 minutes, a offert l'avantage à une équipe d'Aston Villa en pleine réussite.

"Notre réaction n'a pas été bonne", a regretté le coach allemand. "Dès la première période, on pouvait voir que notre langage corporel était négatif", a-t-il admis tout en pointant du doigt la faillite du pressing à la perte du ballon, qui fait habituellement la force de son équipe. "Chaque balle qu'ils ont récupérée a fini en contre-attaque".

Première depuis 1963

Lors d'un match où rien n'a été en sa faveur et où sa défense était aux abonnés absents, Liverpool était déjà mené 4-1 à la pause. Même Klopp en a ri sur la touche après le sixième but de Jack Grealish (6-2, 66e), le troisième inscrit sur une frappe déviée par un défenseur des Reds.

Privé dans les cages de son gardien brésilien Alisson, blessé, et de l'attaquant sénégalais Sadio Mané, atteint du coronavirus, Liverpool n'a pas non plus pesé vraiment en attaque, malgré le doublé de Mohamed Salah (33e, 60e). Les Reds n'avait plus encaissé sept buts en championnat depuis une défaite sur le même score contre Tottenham en 1963.