VIDÉO - Andorre-France : "J’ai senti une sensation nouvelle", confie Ben Yedder

"Le coach veux te parler", lui a dit Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps, quelques minutes avant Andorre-France. Wissam Ben Yedder allait remplacer au pied levé Kingsley Coman, blessé à l’échauffement et forfait de dernière minute, dans le 11 de départ des Bleus.



Une première titularisation en équipe de France, obtenue sur le fil. "Il faut essayer d’être direct dedans. Ça n’est pas tous les jours qu’on a cette chance-là de jouer", confie l’attaquant de 28 ans dans un entretien accordé à M6 et RTL. "Mais il ne faut pas non plus se mettre trop de pression en se disant que c’est la dernière chance. Je ne me suis pas mis cette pression-là".

Ce qui a plutôt réussi à l’attaquant du FC Séville. Il lui a fallu une demi-heure pour trouver le chemin des filets. Le but du 2-0 en Andorre. Le but d’une nouvelle vie surtout. Son premier en équipe de France. "Une joie. Une sensation nouvelle", explique Wissem Ben Yedder, non sans émotion.

De quoi rêver plus grand pour celui qui honorait sa 4e sélection ? Wissam Ben Yedder a profité de la large revue d’effectif menée par Didier Deschamps en Andorre (victoire des Bleus 4-0) pour "aider" dit-il. Et plus si affinités : "Si je peux apporter un petit plus à cette équipe, je le ferai (...) Je n’ai pas de limites".