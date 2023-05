Il devance de peu Kylian Mbappé dans le cœur des Françaises et des Français, mais aussi dans celui des amateurs de sport : avec 43% de citations, Teddy Riner arrive en première position des sportifs et des sportives préférées devant l'attaquant du PSG et de l'équipe de France (40%). Suivent le rugbyman Antoine Dupont (18%), le cycliste Julian Alaphilippe (17%), le perchiste Renaud Lavillenie, le décathlonien Kevin Mayer et le handballeur Nikola Karabatic (13%), et la footballeuse Wendie Renard (11%), première femme de ce classement.



Le judoka de 34 ans fait l’unanimité : 89% des Français et 93% des amateurs de sport ont une bonne opinion du décuple champion du monde et triple champion olympique. Près de 9 sondés sur 10 (89%) jugent qu’il est talentueux, 85% que c’est le meilleur judoka français de l’histoire (85%), 88% le trouvent sympathique, 87% qu’il incarne bien les valeurs du sport et 83% qu’il est proche des gens.

Enfin, l'optimisme est de mise en vue des Jeux olympiques de Paris 2024 (26 juillet-8 août) : 78% des Français et 81% des amateurs de sport voient Teddy Riner remporter à nouveau l’or en individuel, ce qu'il avait échoué à faire à Tokyo. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 10 et jeudi 11 mai 2023 auprès d'un échantillon de 1.002 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 557 amateurs de sport.

Teddy Riner sportif préféré des Français devant Kylian Mbappé et Antoine Dupont Crédit : Odoxa pour Winamax et RTL

