Salah (Liverpool) et Willian (Chelsea), le 14/04/2019

publié le 14/08/2019 à 12:52

Un petit air d'Angleterre va flotter au-dessus d'Istanbul, ce mercredi 14 août. La ville turque accueille, en effet, la Supercoupe d'Europe et son affiche 100% British : Liverpool contre Chelsea. Un match, entre les vainqueurs des dernières éditions de la Ligue des Champions et de l'Europa League, qui s'annonce passionnant pour plusieurs raisons.

Pour la première fois de l'histoire de la compétition, les deux équipes seront arbitrées par une femme. La Française Stéphanie Frappart aura la lourde tâche de gérer les tentions sur le terrain pendant les 90 minutes (ou 120, si des prolongations sont nécessaires) et devra veiller au bon déroulement de la partie. Une petite révolution dans un match de si haut niveau.

L'autre événement de la soirée, c'est aussi le retour de Liverpool à Istanbul dans le cadre d'une rencontre européenne. En 2005 les Reds étaient venus à bout du Milan AC, au terme d'une finale de Ligue des Champions rentrée dans la légende. Menés 3-0 à la mi-temps les Anglais s'étaient finalement imposés aux tirs au but, après avoir remonté le score en moins de dix minutes. Jürgen Klopp, l'actuel manager de Liverpool entend bien ramener un nouveau trophée de Turquie.

Il devra cependant se défaire d'une équipe de Chelsea revancharde, à l'image de son entraîneur, Frank Lampard, qui n'a jamais gagné la Supercoupe d'Europe. Après deux finales perdues en tant que joueur, le coach des blues compte mettre un terme à la malédiction. "Ce serait un bon départ pour moi", a déclaré celui qui vient de prendre les rênes du club londonien, lors de la conférence de presse d'avant match.

Liverpool favori

Sur le papier, l'avantage devrait tourner en faveur de Liverpool. Emmenés par l'excellent défenseur Virgil Van Dijk et un trio d'attaque de folie (Salah-Mané-Firminho), les Reds ont toutes les cartes en main pour battre leur homologue anglais. Chelsea sort d'une défaite 4-0 contre Manchester United en championnat et semble avoir du mal à se remettre du départ d'Eden Hazard au Real Madrid. Les Blues pourraient tout de même créer la surprise, les deux équipes se connaissent très bien et, Liverpool peut en attester, un match n'est jamais gagné avant le coup de sifflet final. Surtout à Istanbul.