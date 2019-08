Stéphanie Frappart, première femme à arbitrer la Supercoupe d'Europe

publié le 02/08/2019 à 22:59

Petite révolution dans le milieu du football masculin. Pour la première fois, la Supercoupe d'Europe va être arbitrée par une femme. Après avoir officié en finale de la Coupe du Monde féminine, entre les États-Unis et les Pays-Bas, Stéphanie Frappart va pouvoir ajouter une belle ligne à son prestigieux CV.

Véritable pionnière dans le domaine, la Française peut déjà se targuer d'avoir dirigé un match de Ligue 1, chose inédite pour une arbitre. Elle va d'ailleurs travailler à temps dans le championnat hexagonal à partir de la saison 2019-2020.

"Elle a beaucoup de diplomatie. Et, quand on est entraîneur, homme, on est sous pression, on s'énerve... Il suffit qu'elle sorte un regard, un sourire, un geste... et ça s'arrête", confiait à son propos l'entraîneur de Lille Christophe Galtier, après la première de Frappart en première division.

Une diplomatie et une discrétion qui ont fait sa marque de fabrique. "On peut discuter avec elle. Elle ne cherche pas à se mettre en avant. Son objectif, c'est vraiment le jeu", avait, de son côté assuré, le milieu d'Orléans Pierre Bouby, qui l'avait présentée comme "la meilleure arbitre en Ligue 2".

L'un de mes rôles, c'est aussi de susciter des vocations Stéphanie Frappart





La principale intéressée semble concernée par son nouveau statut. "L'un de mes rôles, c'est aussi de susciter des vocations en donnant envie aux filles de commencer l'arbitrage. Je le prends à cœur parce que je me dis que j'ai entrouvert des portes", déclarait-elle l'hiver dernier. Seule femme à pouvoir vivre en partie de ses fonctions d'arbitre, la native d'Herblay, en région parisienne, travaille encore trois jours par semaine à côté dans une fédération sportive.

Stéphanie Frappart apportera une petite touche française à cette Supercoupe d'Europe 100% britannique, où s'affronteront les clubs de Liverpool et de Chelsea. Le match se déroulera le 14 août prochain au Vodafone Park d'Istanbul.