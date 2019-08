Özil et Kolašinac, au cœur d'une guerre de gang

publié le 14/08/2019 à 12:19

C'est un scénario digne d'un film de Guy Ritchie. Deux joueurs de foot du prestigieux club londonien d'Arsenal se retrouvent, bien malgré eux, au milieu d'une guerre de gang.

Tout a commencé le 25 juillet dernier, lorsque Mesüt Özil, le numéro 10 des Gunners, et son coéquipier Sead Kolašinac, ont été victime d'un vol à main armée, à Londres. Après avoir réussi à fuir leurs agresseurs et à contacter les force les forces de police, des gardes ont été placés devant leur domicile respectif.



Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dimanche 11 août, Scotland Yard a annoncé avoir interpellé deux hommes près de la maison d'Özil. Des malfrats auraient eu une altercation avec le service d'ordre qui protégeait le domicile de la star allemande.

Une nouvelle qui coïncide avec la non-convocation des deux habituels titulaires pour le premier déplacement de la saison avec les Gunners, à Newcastle. Des raisons de sécurité ont été invoquées dans le communiqué du club. "Le bien-être de nos joueurs et de leurs familles est toujours une priorité absolue (...). Nous restons en contact avec la police et fournissons aux joueurs et à leurs familles un soutien continu".

Une guerre de gang

Quelques questions se posent. Qui sont ces criminels et pourquoi s'acharnent-ils sur les deux joueurs d'Arsenal ? Selon le Sun, l'explication est simple. Un gang du Nord de Londres aurait tenté d'intimider les voleurs initiaux après l'agression du 25 juillet dernier. Les joueurs de foot sont très populaires en Angleterre, même chez les malfrats.

Loin de se laisser marcher sur les pieds par leurs rivaux, le gang des voleurs aurait renchérit en menaçant de revenir cambrioler la maison du meneur de jeu allemand. Résultat : une protection 24h/24 pour Özil et Kolašinac, qui sont retranchés chez eux en attendant que la situation se calme. Apeurée, la femme du défenseur bosnien à même quitter Londres pour retourner vivre en Allemagne.

Depuis des décennies, les Gunners d'Arsenal et les Spurs de Tottenham se disputent le Nord de Londres sur le rectangle vert et dans les tribunes des stades de football. Avec cette histoire, l'énorme rivalité entre les deux clubs semble se déplacer dans le grand banditisme : toujours d'après le Sun, les deux hommes arrêtés devant le domicile du milieu d'Arsenal habiteraient à ... Tottenham.