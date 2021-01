Suède : pour Noël, Zlatan Ibrahimovic s'offre une forêt

publié le 30/12/2020 à 16:46

À 39 ans, Zlatan Ibrahimovic est toujours au sommet de son art. Le footballeur est en tête du championnat italien avec son club l’AC Milan et sur le podium des meilleurs buteurs de Série A. Pour Noël, le Suédois, fidèle à lui-même, n'a pas fait dans la demi-mesure.

L'attaquant s'est offert une forêt de 10.000 hectares à l’ouest de la Suède, non loin de la frontière avec la Norvège. Trois millions d’euros pour acquérir le domaine et confirmer le lien indéfectible, inhérent à la personnalité de l'homme, entre Ibrahimovic et la nature. Avec cette forêt, le géant suédois pourra assouvir ses envies de nature et de pêche.

Grâce à ce nouveau terrain de jeu, un immense domaine boisé, Zlatan Ibrahimovic pourra librement effectuer des pointes de vitesse à bord de son scooter des neiges. La journaliste Johanna Frändén suit le joueur depuis ses débuts. "Tout ce qui est adrénaline, les conditions extrêmes, le froid, la solitude, c'est son côté compétitif et un peu macho. Ça correspond à sa personnalité", explique-t-elle.

Être chasseur et footballeur, des occupations compatibles pour le Suédois : "quand il était à Paris, il descendait parfois vers Bordeaux ou Poitiers, explique Johanna Frändén, il partait à la chasse dès qu'il avait un moment".

Ce n'est pas la première que Zlatan Ibrahimovic sort le chéquier pour ses besoins d'espace. Il est déjà propriétaire d'une île à proximité de la capitale, Stockholm.