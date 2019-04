publié le 28/04/2019 à 07:42

Les supporters parisiens devront se contenter du championnat de cette saison, seul trophée décroché par Paris qui a vécu une soirée catastrophe samedi. Les parisiens menaient au score 2-0 avant d'être rattrapés 2-2, puis battus aux tirs-aux-buts, sans l'attaquant Mbappé, expulsé pendant la prolongation pour un deuxième carton jaune.





"C'est un ras-le-bol général là, c'est pas possible. On se fait éliminer en Coupe de la Ligue, en Coupe de France, la saison est complètement ratée", confie un supporter. "Les joueurs sont grassement payés, ils ne méritent pas notre amour. Là c'est trop, on est déçu, déçu du comportement des joueurs. On a un problème mental, on n'apprend pas de nos erreurs", s'agace un autre fan.

C'est la troisième fois que Rennes remporte la compétition. Mais surtout les rennais mettent fin à une interminable disette de 48 ans. Ils n'avaient plus rien gagné depuis 1971. Le propriétaire du club, François Pinault était très ému au moment de célébrer ce trophée avec les 25.000 supporters bretons présents au Stade de France. "On n'a pas lâché" dit l'homme d'affaires au micro RTL.

À écouter également dans ce journal

Gilets jaunes - Le ministère de l'Intérieur a compté 23.600 manifestants dans tout le pays pour le 24e samedi du mouvement, ce qui en fait une des plus faibles mobilisation depuis 5 mois.



Etats-Unis - Le président américain Donald Trump condamne la haine après la fusillade qui a fait un mort et trois blessés dans une synagogue de Californie lors de la Pâques juive.



Nantes - Une marche contre la violence dimanche à Nantes. Les habitants de plusieurs quartiers vont défiler dans l'après-midi pour dire "non" à la guerre entre bandes rivales, quelques jours après la mort d'un jeune homme de 24 ans, tué par balle dans un bar du centre-ville.



Rugby - Toulouse décroche son ticket pour les 1/2 finales à trois matchs de la fin du Top 14, vainqueur à Castres hier après-midi (21-20).