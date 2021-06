Guillaume Warmuz, 51 ans, est une ex-gloire du football français. Il est notamment l'ancien gardien de Lens, de Dortmund et Monaco. Son parcours de vie est atypique puisqu'il est passé des terrains verts à la prière, en étant aujourd'hui aumônier au Creusot en Saône-et-Loire.



Depuis 14 ans, le refuge spirituel de Guillaume Warmuz est l'ancienne écurie de la maison familiale, transformées en lieu de culte : "Bienvenue dans ma chapelle, dans mon oratoire que j'ai construit avec l'aide d'amis. C'est un lieu de paix, un lieu de calme, un lieu de tranquillité où il fait bon venir se recueillir chaque jour quand le jour se lève". C'est ici que tous les matins, très tôt vers 6 heures, qu'il prie une petite demi-heure.

Dans cette petite chapelle de 50 mètres carrés, en pierre avec ses poutres en bois, son autel, entouré d'un tableau du Christ, des vitraux et d'une statue de la vierge Marie, Gus comme on le surnomme, trouve la paix et entre en contact avec Dieu. Il explique que c'est "une question d'habitude" et de "volonté". Même si au début ce n'est pas évident, cela devient "une vraie nécessité intérieure et un vrai échange de coeur à coeur avec Dieu".

Une blessure l'éloigne des terrains à 26 ans

Après 17 ans de carrière bien remplie, l'ancien champion de France, dans les buts de Lens, en 98, donne désormais une partie de son temps à l'église, comme aumônier, oblat au côté de père Godefroy, auprès des jeunes, et surtout dans des Ephad du Creusot.



La religion s'est invitée dans la vie de Guillaume Warmuz, pendant sa carrière. Au sommet de son art, à 26 ans, une vilaine blessure au genou alors qu'il garde les buts lensois l'éloigne des terrains et c'est le début du chemin aux cotés de Dieu. Il confie qu'il s'est retrouvé sur un lit d'hôpital "à ne peut-être plus pouvoir jouer au football".

Le football, toujours au coeur de sa vie

La prière viendra combler ce vide existentiel et lui permettra d'être un homme meilleur ainsi que de poursuivre plus sereinement sa carrière de footballeur au plus haut niveau. "De ce jour, de cet événement, j'étais un bon gardien de but (...) j'ai gagné en certitude, en profondeur, en sérénité parce que je me suis ouvert à la prière", confie-t-il.

Le football est toujours au coeur de sa vie. Guillaume Warmuz, suit passionnément l'Euro de football et le parcours des bleus. Il organisera des stages pour les jeunes à Vichy cet été, et va s'engager comme entraineur des gardiens à l'UF Mâcon, le club présidé par Alain Griezmann, le père d'Antoine.