Saint-Étienne : Jessy Moulin réconforté par ses enfants après la défaite face au PSG

publié le 09/01/2020 à 16:59

Un premier but encaissé après moins de 120 secondes de jeu, deux autres avant la mi-temps dont un contre son camp, encore trois au retour des vestiaires. Symbole de l'impuissance des Verts de Saint-Étienne face au PSG en quart de finale de la Coupe de la Ligue, Jessy Moulin a vécu de son propre aveu une "sale soirée", mercredi 8 janvier au Parc des Princes.

L'habituelle doublure de Stéphane Ruffier, titularisée comme le veut la coutume dans les coupes nationales, s'est exprimé via son compte Instagram quelque heures après la leçon reçue face à des Parisiens déchaînés (score final 6-1). "Heureusement ceux que j'aime sont là pour moi...", complète-t-il en commentaire d'une photo touchante : celle d'un dessin laissé par ses enfants sur la porte d'entrée de son domicile.

À son retour, le gardien de 33 ans, éternel remplaçant à Saint-Étienne depuis 2010 (35 matches disputés en tout dont 5 avec Clermont lors d'un prêt en 2011-2012), a pu lire les mots suivants, conclus par de nombreux petits cœurs : "Tu es le meilleur des papas. On t'aime fort, tu as fais de ton mieux c'est pas tout le monde qui serais allé dans les cages. Tu as été le meilleur à nos yeux".

Le message des enfants de Jessy Moulin pour leur papa Crédit : Capture d'écran Instagram Jessy Moulin