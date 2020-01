Coupe de la Ligue : quand a lieu le tirage au sort des demi-finales ?

publié le 09/01/2020 à 13:00

Éliminé par Guingamp l'an passé en quarts de finale, supplanté par Strasbourg au palmarès quelques semaines plus tard, le PSG va-t-il remettre la main sur la Coupe de la Ligue, a priori la dernière du nom ? Octuple vainqueur de la compétition réservée aux clubs ayant le statut professionnel, Paris s'est offert un récital face à Saint-Étienne (6-1), mercredi 8 janvier, avec des buts de Neymar et Mbappé et un triplé de Icardi.

Dans le même temps, Lille s'est défait d'Amiens (2-0) grâce à des réalisations de Araujo et Osimhen au seconde période. Lyon et Reims avaient décroché les deux premiers billets pour les demi-finales en écartant respectivement Brest (3-1, buts de Dembélé, Aouar et J. Lucas, réduction du score de Grandsir) et Strasbourg (0-0 à la fin du temps réglementaire, 4 tirs au but à 2).

Les demi-finales vont très vite arriver, le mardi 21 et le mercredi 22 janvier. Les affiches seront connues jeudi 9 janvier, à l'issue d'un tirage au sort effectué par l'ancien buteur portugais Pedro Miguel Pauleta. Le rendez-vous est fixé à 20h45, dans le cadre de l'émission "Tout le sport" sur France 3.

Retour de la finale au Stade de France

Après trois années de "délocalisation" à Lyon, Bordeaux et Lille, la finale se jouera pour la 20e fois au Stade de France de Saint-Denis, le samedi 4 avril. La finale de la Coupe de France est, elle, programmée au samedi 25 avril.