Euro 2021 : avec 435 millions d'euros de paris, les Français battent leur record

Les sites de Betclic, Parions Sport et Winamax

L'Euro 2021 a battu des records hors des terrains. Chez les parieurs français, la compétition est celle qui a suscité le plus d'intérêt pour les paris en ligne. L'Autorité Nationale des Jeux (ANJ) a annoncé à l'AFP une dépense de 435 millions d'euros juste pour le mois de la compétition. Isabelle Falque-Pierrotin a déclaré lundi 12 juillet que "c'était un record dans l'histoire du pari sportif en ligne", bien loin devant les 330 millions d'Euros de la Coupe du Monde 2018, le précédent record.

Deux matchs ont particulièrement marché dans la compétition. La finale entre l'Italie et l'Angleterre a agrégé plus de 20 millions d'euros de pari à elle seule. La palme d'or du match qui a le plus rapporté aux sites de pari était le 8es de finale perdu par la France contre la Suisse, avec 27 millions d'euros mis en jeu.

Le nombre de parieurs a aussi augmenté, avec 29% d'utilisateurs actifs en plus. L'ANJ en compte près de 2,5 millions dans l'Hexagone. Des chiffres qui peuvent inquiéter pour cette pratique légale depuis une dizaine d'années, dont le démarchage publicitaire vise bien souvent des catégories socio-professionnelles fragiles.