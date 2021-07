Quinté+ du mercredi 14 juillet à Longchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Jordan Philippy pour le quinté du mercredi 14 juillet à Longchamp, le Longines Handicap de la Fête Nationale. Départ à 16h50. 16 partants. Plat. 1.600 mètres. Grande piste. 4 ans et plus.

Pas revu depuis le 20 mai dernier, mais toujours très performant sur sa fraîcheur, le 9 Shoal Of Time avait bien tenu sa partie dans une épreuve similaire sur cette piste de Longchamp. Bien loti dans les stalles, et adepte du terrain souple, ce pensionnaire de Pia Brandt a les moyens de s'imposer.

Malchanceux sur ce tracé il y a peu, le 2 We Ride The World vient de confirmer sa forme à La Teste et est indifférent à l'état du terrain. Le 6 Senator Frost fait aussi partie de ceux qui se plaisent au Temple du Galop. Capable d'aller loin en prenant la tête, les éventuelles pluies étant un autre bon point à sa candidature.

Le 10 Tonnencourt connaît une situation pondérale plus favorable que l'an dernier, comme en atteste sa récente rentrée au Lion d'Angers sous une lourde charge. Il devrait être monté en condition sur cette course. Les deux "Vermeulen", le 12 Pegasus et le 11 Hootton ont de maintes fois montré leur capacité à bien faire en pareille société. Il convient de les retenir dans une sélection, à l'image du 5 Billabong Cat, dont la marge de manœuvre semble mince.

Les pronostics :

9. Shoal Of Time

2. We Ride The World

6. Senator Frost

10. Tonnencourt

12. Pegasus

11. Hootton

5. Billabong Cat

La dernière minute :

6. Senator Frost



Résultats du quinté du lundi 12 juillet :

Le Tiercé désordre en 5 pour le pronostic RTL ce lundi à Châteaubriant. Notre dernière minute, le 1 Kaptah, s'est contenté de la 3eplace, affichant néanmoins un joli rapport simple placé de 2,70 euros.