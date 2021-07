Rugby - XV de France : une défaite rageante face à l’Australie

Il y a comme un air de déjà vu pour ce XV de France. Auteurs d’un match plein jusqu’aux dernières minutes, les Français se sont inclinés à la dernière seconde sur une mauvaise touche, qui a mené à une perte de balle et une pénalité, alors que les Bleus étaient devant d’un petit point. Un scénario cruel qui semble se répéter pour le XV de France.

Lors de cette première confrontation de leur tournée d’été en Australie, la France connaissait son sujet. Tout a si bien commencé avec un essai de l’ailier toulonnais Gabin Villière dès la 6e minute de la rencontre. Un quart d’heure plus tard, Gabin Villière inscrit son doublé, transformé cette fois-ci, pour signer une avance alors confortable de 15-0. Avant la mi-temps, les Wallabies sont revenus dans la rencontre avec un essai de Paenga-Amosa, transformé par Lolesio.

Un duel de buteur

En seconde période, le buteur australien Noah Lolesio a livré une bataille à distance avec Louis Carbonel et Melvyn Jaminet, et a permis à l’Australie de revenir petit à petit dans le match. La France est toujours devant à l’approche des 10 dernières minutes, mais Michael Hooper inscrit alors le deuxième essai des Wallabies, transformé par Lolesio. Nous sommes alors à 20-21 pour les Bleus.

A la 80e minute, Anthony Etrillard a hérité d’une touche dans le camp français. Il n’y a alors plus qu’à taper en touche pour assurer une courte victoire. Mais le ballon est mal négocié par les Français et les Tricolores se mettent en danger dans leur 22. Les Wallabies, qui n’en demandaient pas tant, ne se font pas prier, et obtiennent une pénalité, que Lolesio a convertie. Une défaite cruelle 23-21 pour des Français qui retombent dans leur travers.

Une mauvaise habitude

À deux reprises ces derniers mois, le XV de France a connu des désillusions dans les ultimes instants du match. Contre l’Angleterre en finale de la Coupe d’Automne en décembre dernier, les Bleus avaient subi une défaite en prolongation, à la suite d’un arbitrage douteux qui avait offert le ballon de la victoire à Owen Farell, pour une victoire 22-19 au point en or.

Quelques mois plus tard, le 26 mars 2021, alors que la France pensait obtenir une courte victoire sur l’Ecosse lors du Tournoi des 6 Nations, Brice Dulin tente l’impossible dans ses 22 mètres en voulant relancer plutôt que de botter en touche, et se fait contrer, encaissant l’essai décisif pour une victoire écossaise 25-23. Deux scénarios cruels dans ces dernières minutes qui ne semblent décidément pas favorables aux Français.