Avant deux étapes sans doute décisives pour la victoire finale à Paris avec des arrivées au sommet à Saint-Lary-Soulan puis à Luz Ardiden, la 16e étape va sans doute être animée par la course au maillot de meilleur grimpeur, entre les Wout Van Aert, Wouter Poels, Micheal Woods ou Nairo Quintana, ainsi que pour la victoire à Saint-Gaudens, peut-être d'un Français.

"Il y a trois cols répertoriés, souligne Laurent Jalabert le col de Port, assez long (11,4 km) mais avec une pente suave (5,1%). Le col de la Core, 13,1 km à 6,6%), un poil plus dur, mais rien de terrible. Et le Portet-d'Aspet (5,4 km à 7,1%) où la descente est vertigineuse". La dernière côte, un petit mur de 800 mètres, est placée à 7 kilomètres de l'arrivée.

"Ce n'est pas tellement un terrain pour attaquer un maillot jaune, poursuit le consultant RTL. Ce sera malgré tout une journée à bien maîtriser pour Pogacar". Départ fictif à 13h05, réel à 13h30, arrivée prévue entre 17h20 et 17h50.

Tour de France 2021 : le profil de la 16e étape Crédit : Sabrina BLANCHARD, Kenan AUGEARD / AFP

Le film de la 16e étape :

14h28 - L'avance de l'homme de tête est descendue à 1'09" à 7,3 km du sommet du col de Port. L'avant du peloton s'étire.



14h20 - Asgreen au pied du col de Port avec 1'31" de marge sur un peloton conduit par Van Aert, intéressé par les 5 points au sommet.



14h17 - Stuyven et Pedersen repris par l'avant du peloton. Asgreen de nouveau seul à l'avant, sans poursuivant, avec 1'36" de marge sur le peloton. 127 km à parcourir.

14h14 - De nombreux coureurs parviennent à leur tour à sortir du peloton, notamment les Français Perez et Cabot.



14h06 - Après 35 km, Asgreen est toujours seul en tête avec 1'13" de marge sur Pedersen et Stuyven et 1'44" sur le peloton. Début de l'ascension du col de Port dans 7 km.



13h59 - Deux hommes sont parvenus à leur tour à s'extraire du peloton, Stuyven et Pedersen, mais pas Poels. Asgreen compte 1'10 d'avance sur le duo de poursuivants, 1'25" sur le peloton.

13h55 - Wouter Poels tente de sortir en contre.



13h51 - L'avance du Danois Asgreen augmente encore : 1 minute et 3 secondes à 149 km de l'arrivée, sur une partie plate.



13h47 - Kasper Asgreeen poursuit son effort seul en tête et creuse l'écart : 45 secondes sur la tête du peloton après 16 km de course.



13h42 - 21 secondes d'avance pour Asgreen (Deceuninck), seul en tête, sur le peloton.

13h37 - Asgreen a creusé un léger écart sur la tête de peloton.



13h33 - Départ réel donné, c'est parti avec une première attaque signée Benoît Cosnefroy, suivi par Anthony Perez et Kasper Asgreen.



13h32 - Le patron de l'épreuve attend que tout le monde soit revenu dans le peloton pour donner le départ réel.



13h30 - Le peloton est reparti derrière la voiture de Christian Prudhomme. Certains coureurs ont conservé les jambières et les vestes.



13h26 - Le peloton à l'arrêt juste avant le km 0 pour enlever quelques couches de vêtements.

13h23 - Notez que les 19 premiers km de cette étape sont en descente.



13h17 - Le top 10 du classement de la montagne :



1. Wouter Poels (NED/BAH) 74 pts

2. Michael Woods (CAN/ISR) 66

3. Nairo Quintana (COL/ARK) 64

4. Wout van Aert (BEL/JUM) 64

5. Bauke Mollema (NED/TRE) 41

6. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 27

7. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 26

8. Ben O'Connor (AUS/AG2) 24

9. Sergio Higuita (COL/EF1) 24

10. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 20

...



13h11 - Le top 30 du classement général :



1. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 62 h 07:18.

2. Rigoberto Urán (COL/EF1) à 5:18.

3. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) 5:32.

4. Richard Carapaz (ECU/INE) 5:33.

5. Ben O'Connor (AUS/AG2) 5:58.

6. Wilco Kelderman (NED/BOR) 6:16.

7. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 7:01.

8. Enric Mas (ESP/MOV) 7:11.

9. Guillaume Martin (FRA/COF) 7:58.

10. Pello Bilbao (ESP/BAH) 10:59.

11. Mattia Cattaneo (ITA/DEC) 14:45.

12. Aurélien Paret-Peintre (FRA/AG2) 21:15.

13. Esteban Chaves (COL/BIK) 22:51.

14. David Gaudu (FRA/GFJ) 27:15.

15. Louis Meintjes (RSA/INT) 29:16.

16. Wout van Aert (BEL/JUM) 31:43.

17. Wouter Poels (NED/BAH) 35:49.

18. Sergio Henao (COL/QHU) 36:48.

19. Dylan Teuns (BEL/BAH) 43:14.

20. Ruben Guerreiro (POR/EF1) 44:01.

21. Bauke Mollema (NED/TRE) 47:17.

22. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 50:15.

23. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 55:12.

24. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 55:28.

25. Michael Woods (CAN/ISR) 56:43.

26. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 56:58.

27. Sergio Higuita (COL/EF1) 57:26.

28. Patrick Konrad (AUT/BOR) 1 h 01:01.

29. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 1 h 01:32.

30. Ion Izagirre (ESP/AST) 1 h 04:57.

...



13h05 - Le départ fictif vient d'être donné, avec la plupart des coureurs vêtus d'une veste et même de jambières pour certains.



13h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous