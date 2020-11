RTL Foot : revivez Strasbourg-Rennes et France-Autriche

publié le 27/11/2020 à 23:30

Lors de chaque journée du championnat de France de Ligue 1, retrouvez RTL Foot tous les vendredi, samedi et dimanche de 20h à 23h. Éric Silvestro et Giovani Castaldi vous font vivre la grande affiche de la soirée en compagnie d'invités et des envoyés spéciaux dans les stades pour les commentaires en direct. Vendredi 27 novembre, Strasbourg (19e) reçoit une équipe de Rennes en nette perte de vitesse (7e et éliminée de la Ligue des champions).

Retrouvez aussi toutes les dernières informations sur la 12e journée de Ligue 1, les stories de Baptiste Durieux et la chronique "Inside Ligue 1" avec le milieu de Brest Paul Lasne (20h40), accompagné de son coéquipier argentin Cristian Battocchio pour revenir sur le décès de Diego Maradona.

Bonus de cette émission, le match France-Autriche, "finale" des éliminatoires de l'Euro féminin 2022 dans le groupe G au stade de Roudourou de Guingamp. Les Bleues de Corinne Diacre sont à, égalité (16 points) avec les Autruchiennes à deux journées de la fin.