RTL Foot : revivez Angers-PSG et découvrez ce que pensent les enfants des salaires des joueurs

publié le 16/01/2021 à 23:30

Lors de chaque journée du championnat de France de Ligue 1, retrouvez RTL Foot tous les vendredi, samedi et dimanche de 20h à 23h. Éric Silvestro, Xavier Domergue et Giovani Castaldi vous font vivre la grande affiche de la soirée en compagnie d'invités et des envoyés spéciaux dans les stades pour les commentaires en direct.

Samedi 16 janvier, le Paris Saint-Germain (2e, 39 points) se déplaçait à Angers (7e, 30 points) pour la quatrième sortie de Mauricio Pochettino, trois jours après sa victoire sur Marseille (2-1) dans le Trophée des champions. Le successeur de Thomas Tuchel espérait décrocher son premier succès à l'extérieur.

Dans l'heure précédent le coup d'envoi, retrouvez également le débrief du match de l'après-midi (Marseille-Nîmes) et la séquence "RTL petit-pont", où la parole est donnée à des jeunes joueurs (9-14 ans). Cette semaine, ils livrent leur point de vue sur les salaires des joueurs. Enfin, le Conseil de l'Europe est consacré à la Liga.