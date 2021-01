Droits TV : pour Aulas "on ne peut pas dire que la Ligue 1 s'est dévalorisée"

publié le 14/01/2021 à 14:37

Le PSG a remporté mercredi 13 janvier à Lens le Trophée des champions en battant Marseille (2-1). Un match de gala alors que la Ligue 1 est plus que jamais dans la tourmente. Après le retrait du principal diffuseur Mediapro, via la chaîne Téléfoot, Canal+ a contre toute attente décidé de rendre les droits des deux matchs qu'elle diffuse le week-end.

Le président de la chaîne cryptée, Maxime Saada, estime que la L1 est surévaluée et réclame un nouvel appel d'offres global. Jean-Michel Aulas n'est pas du tout d'accord. Le président de l'OL rappelle qu'avec le PSG, "qui est un très grand club", et Lyon, la France a placé deux équipes en demi-finale de la Ligue des champions en août dernier. "Donc on ne peut pas dire que le championnat français s'est dévalorisé".

"Peut-être qu'il y a eu une erreur des dirigeants (de la LFP en attribuant les droits à Mediapro, ndlr). Bon, dans ce cas-là ils seront poursuivis". Désormais, "Il faut qu'on trouve, avec Canal et avec tous ceux qui aiment le football français, des solutions pour que les droits télé reviennent à leur valeur intrinsèque", poursuit Aulas. "Donc on va trouver des bonnes solutions, et merci à tous ceux qui vont nous aider, y compris Canal, qui je le répète à jouer un rôle essentiel dans le développement du foot professionnel en France".