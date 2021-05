RTL Foot : retour sur PSG-Lens, Lille-Nice en intégralité

publié le 01/05/2021 à 23:30

Samedi 1er mai, Lille, leader au coup d'envoi de cette 35e journée avec un point d'avance sur le PSG et deux sur Monaco recevait une équipe de Nice (9e) qui n'a plus grand chose à jouer cette saison. Revivez la rencontre en intégralité avec les commentaires de Samuel Duhamel en direct du stade Pierre-Mauroy.



Dans l'heure précédant le coup d'envoi, retour en largeur sur la prestation du PSG face à Lens (5e) en fin d'après-midi, puis un focus sur Manchester City avec notre correspondat en Angleterre, Bruno Constant. La séquence "RTL Petit Pont" est elle aussi consacrée à la demi-finale retour de Ligue des champions qui attend les Parisiens : quel regard portent les enfants sur ce match retour ?