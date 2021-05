RTL Foot reçoit Bertrand Traoré, Mike Maignan et Franck Raviot

publié le 28/05/2021 à 22:30

La saison de Ligue 1 est terminé mais RTL Foot ne s'arrête pas pour autant, bien au contraire avec comme tous les week-end ou presque, trois émissions vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 mai. À la veille de finale de la Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea, retrouvez Éric Silvestro, Xavier Domergue, Raymond Aabou et Baptiste Durieux pour deux heures de direct, de débats et d'information.

Au sommaire notamment, des entretiens, le premier avec l'ancien attaquant burkinabé de Lyon Bertrand Traoré, qui évolue aujourd'hui à Aston Villa en Angleterre ; le deuxième avec Mike Maignan, le gardien de Lille également appelé en Bleu pour l'Euro ; le troisième avec Franck Raviot, l'entraîneur des portiers de l'équipe de France.

Les champions du monde disputeront un match amical face au Pays de Galles mercredi 2 juin. Dans cette perspective s'ouvre le RTL Foot Club France, avant les grands débats en compagnie de Dave Appadoo.