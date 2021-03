RTL Foot reçoit Anthony Le Tallec, qui évolue désormais à Annecy en National

et Giovanni Castaldi

publié le 06/03/2021 à 23:30

Que devient Anthony Le Tallec ? Recruté par Liverpool à l'âge de 18 ans en même temps que son ancien compère d'attaque au Havre Florent Sinama-Pongolle, le natif du Morbihan est désormais âgé de 36 ans. Il évolue à Annecy, 18e et dernier du championnat National, après avoir également porté les maillots du Havre, son club formateur, de Saint-Étienne, Sochaux, Auxerre, Le Mans, Valenciennes et Orléans en France, Sunderland en Angleterre, Atromitos en Grèce et de l'Astra Giurgiu en Roumanie.

Au cours de cette séoirée, Éric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi, Raymond Aabou et Baptiste Durieux reviennent également sur les premiers résultats des 16es de finale de la Coupe de France, et vous font vivre intégralement l'affiche de la soirée : Brest-PSG, avec les commentaires de Philippe Audoin en direct du stade Francis-Le Blé. À quatre jours du 8e de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone, la prestation parisienne est forcément guettée de près.

La séquence "RTL petit pont", où la parole est donnée à des enfants âgés de 9 à 14 ans, est elle aussi consacrée à la Coupe de France.