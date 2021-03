Lyon-PSG : le vainqueur du choc de la 30e journée de L1 sera... Lille, explique Gazan

publié le 20/03/2021 à 10:30

Tous les samedis dans le journal de 8h, Florian Gazan se lance dans un pari foot avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 20 mars, il explique que le rand vainqueur du choc Lyon-PSG, dimanche 21 mars (21h) en clôture de la 30e journée de Ligue 1, sera le leader, Lille.

Avant la réception du 19e, Nîmes, un peu plus tôt dans la journée (17h05), le Losc compte 63 points contre 60 pour Paris et l'OL. "Lille étant la meilleure équipe cette saison à domicile avec une seule défaite, il y a fort à parier qu’ils vont se faire la peau des 'Crocos' qui cette saison sont à peu près aussi inoffensifs que ceux de chez Haribo", annonce d'abord le chroniqueur.

"Du coup, cet OL-PSG, Christophe Galtier et ses hommes vont le regarder tranquillement car ils seront assis sur un matelas de 6 points d’avance (...) Alors, dans un monde idéal pour les 'Dogues', il faudrait un nul entre l’OL et le PSG. Comme ça Lille, garderait la tête du championnat avec 5 points d’avance sur ses deux poursuivants. Au passage, ça les arrangerait, les Lillois vu qu’ils doivent encore se déplacer au Parc des Princes et au Groupama Stadium. Autant y aller avec la possibilité de cramer un joker".

Vers 23h, ce sera peut-être Lille de la tentation de les voir déjà champions Florian Gazan Partager la citation





"Sauf qu'il y a peu de chances que ça arrive, annonce l'homme de 53 ans, vu que sur les dix derniers Lyon-PSG, il n’y a eu qu’un seul nul (1-1), y a six ans". Cela n'arrangerait donc pas le Losc... "Mais si, expose Florian Gazan : si Lyon bat le PSG, Paris restera à 6 points de Lille et ne pourra pas faire mieux que de revenir à 3 points s’il gagne au Parc début avril. Hypothèse plus qu’aléatoire, puisque le PSG a déjà perdu quatre fois à domicile cette saison, pas plus tard que dimanche dernier face à Nantes".

"Et si le PSG bat Lyon, c’est Lyon qui restera à 6 points alors que Lille doit se pointer dans le Rhône où il n’a plus perdu depuis 2014 avec au passage trois victoires quand même. CQFD, Ce Qui Fait des Dogues les potentiels vainqueurs d’un match que paradoxalement ils ne vont pas jouer. Et vers 23h, ce sera peut-être Lille de la tentation de les voir déjà champions".