RTL Foot : Coupe de France, Conseil de l'Europe et "Défootoir"

et Giovanni Castaldi

publié le 07/03/2021 à 22:30

Suite des 16es de finale de la Coupe de France, dimanche 7 mars, dans RTL Foot, avec le coup d'envoi de la rencontre entre Canet-en-Roussillon, club de National 2, et l'Olympique de Marseille. Éric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi, Raymond Aabou et Baptiste Durieux reviennent évidement sur tous les autres résultats, à commencer par la qualification du PSG à Brest à quatre jours du 8e de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone.

Comment Paul Lasne a-t-il trouvé Kylian Mbappé et les Parisiens ? Le milieu brestois revient dans la chronique "Inside Ligue 1", et raconte aussi comment un joueur professionnel vit une rencontre depuis les tribunes alors que le thermomètre s'approche de 0. Et le Barça, dans quel état de forme se trouve-t-il ? Réponse avec Mathias Valton dans le Conseil de l'Europe. Le correspondant de RTL en Espagne revient aussi sur le derby de Madrid Athlético-Real (1-1, égalisation de Karim Benzema en toute fin de match).

Dans ce Conseil de l’Europe, retrouvez également Alexis Menuge pour la Bundesliga et Bruno Constant pour la Premier League après le succès de Manchester United sur la pelouse de Manchester City (0-2). Enfin, la dernière demi-heure est consacrée à la nouvelle rubrique, le "Défootoir", avec la Youtubeuse Samia.