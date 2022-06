Dans une partie basse de tableau dépourvue du numéro 2 mondial Daniil Medvedev et du finaliste sortant Stefanos Tsitsipas, il y aura forcément un finaliste inédit en simples messieurs cette année à Roland-Garros. Des quatre rescapés en lice pour y parvenir, le plus expérimenté est le Croate Marin Cilic, vainqueur de l'US Open (2014), finaliste en Australie (2018) et à Wilmbledon (2017).

Tombeur de Mevedev en 8es, le géant (1,98 m) de 33 ans est opposé au Russe Andrey Rublev, 7e joueur mondial. L'autre quart oppose deux jeunes venus du Nord de l'Europe, le Norvégien Casper Ruud, 23 ans, 8e mondial, et le Danois Holger Rune, 19 ans, 40e à l'ATP, qui vient de créer la sensation contre Tsitsipas.

Chez les dames, au lendemain des qualifications de l'Italienne Martina Trevisan et de l'Américaine Coco Gauff, le troisième quart met aux prises deux Russes, Veronika Kudermetova et Daria Kasatkina. La numéro 1 mondiale Iga Swiatek, lauréate en 2020, partira ensuite favorite contre l'Américaine Jessica Pegula.

Roland-Garros : le programme de mercredi 1er juin

Court central Philippe-Chatrier :

À partir de 12h :

Veronika Kudermetova (N.29) - Daria Kasatkina (N.20)

Iga Swiatek (POL/N.1) - Jessica Pegula (USA/N.11)

Andrey Rublev (N.7) - Marin Cilic (CRO/N.20)

Pas avant 20h45 :

Casper Ruud (NOR/N.8) - Holger Rune (DAN)

