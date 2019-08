publié le 24/08/2019 à 18:30

Le message est clair. 71% des Français souhaitent que le PSG se sépare de Neymar lors du mercato. Selon les résultats du baromètre sport Odoxa-Groupama-RTL de la semaine sur la L1 et sur ce mercato estival révélé ce samedi 24 août, le chiffre monte à 73% chez les amateurs de football.

L'attaquant brésilien ne fait pas non plus l'unanimité chez les supporters du PSG. En effet, ils sont 64% à déclarer vouloir partir Neymar du club parisien. Seuls 28% des Français aimeraient voir le footballeur rester à Paris. C'est 27% du côté des amateurs de football, et cela monte à 36% chez les supporters du PSG. Des chiffres qui ne sont pas étonnants quand on sait que le 11 août dernier lors du premier match des Parisiens, des Ultras ont exprimé leurs colère envers Neymar en l'insultant via des banderoles et des chants.

L'histoire d'amour entre Neymar et les supporters parisien semble bel et bien terminée. Interrogés sur le joueur que Paris devrait recruter pour pallier son éventuel départ, les Français (41%) et amateurs de football (40%) ainsi que les supporters parisiens (36%) souhaiteraient avant tout voir Ousmane Dembélé débarquer.

Baromètre sport Odoxa-Groupa-RTL du 24 /08/2019

Dembélé préféré pour le remplacer en cas de départ

Autres arrivées évoquées : celles de Modric ou de Dybala. Le premier a la faveur des Français et des amateurs de football quand le second se hisse derrière Dembélé chez les supporters parisiens. Enfin, Gareth Bale ne convainc pas les sondés. Cette dernière semaine avant la fin du mercato promet d’être encore agitée du côté de la capitale.

Sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama auprès d'un échantillon de Français interrogés par Internet les 21 et 22 août 2019 sur un échantillon de 1.005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 536 amateurs de football.