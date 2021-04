publié le 27/04/2021 à 14:55

De comparaison entre la Formule 1 et le karting il ne devrait pas y avoir sur le terrain (voire plus bas). Si Olivier Giroud figure bien dans le groupe de Chelsea (contrairement au week-end dernier en championnat) pour le déplacement à Madrid, mardi 27 avril lors de la première demi-finale aller de Ligue des champions, il y a peu de chances qu'il joue, même quelques minutes en fin de match.

Thomas Tuchel qui avait titularisé l'avant-centre des Bleus (34 ans) à cinq reprises lors de ses neuf premiers matches à la tête des Blues, ne compte désormais plus vraiment sur lui. Face au Real, c'est son compatriote Timo Werner qui devrait débuter en pointe du 3-4-3. Kai Havertz et Tammy Abraham sont aussi devant Giroud dans la hiérarchie de l'ancien technicien du PSG, adepte d'un contre-pressing pour lequel il juge le Français moins efficace.

Pour le reste, Chelsea ne déplore qu'un absent, mais de taille : le milieu axial croate Matteo Kovacic, touché aux ischios-jambiers. Tuchel devrait dons s'appuyer sur la paire N'Golo Kanté-Jorginho dans l'entrejeu. L'ancien Parisien Thiago Silva guidera la défense avec l'ancien Marseillais César Azpilicueta sur sa droite et Antonio Rüdiger sur sa gauche. L'ancien Rennais Edouard Mendy prendra place dans les buts.

Hazard de retour mais trop juste pour débuter

Côté Real, deux Français sont attendus dans le 11 de départ en l'absence du latéral gauche Ferland Mendy (mollet gauche) : Raphaël Varane en défense et l'incontournable Karim Benzema en pointe. Celui qui avait lancé "on ne confond pas la F1 et le karting" en mars 2020 dans une vidéo sur Instagram, en réponse à une comparaison avec Giroud, a encore marqué cinq buts cette saison en Ligue des champions, 27 toutes compétitions confondues.

Zinédine Zidane est encore privé de son capitaine Sergio Ramos, un peu juste après sa blessure au mollet gauche fin mars et son épisode Covid-19, mais peu compter sur Dani Carvajal, Luka Modric et même Eden Hazard, blessé à l'aine droite depuis mars. Le Belge ne devrait pas débuter contre son ancien club mais va probablement entrer en jeu.

Real Madrid-Chelsea : les équipes de départ probables

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Varane, Nacho - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius.



Chelsea : Mendy - Azpilicueta, Silva, Rudiger - James, Kanté, Jorginho, Chilwell - Pulisic, Werner, Mount