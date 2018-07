publié le 28/01/2017 à 06:30

C'est lors de l'entraînement du club parisien, vendredi 27 janvier au matin, que Marco Verratti s'est fait mal au mollet. Si la nature exacte de sa blessure reste encore incertaine, les premiers examens laissent penser que le milieu de terrain italien sera absent des terrains pendant au moins deux semaines selon les informations de L'Equipe. Il va donc rater le match au sommet du championnat de France entre le PSG et Monaco, dimanche soir à 21 heures au Parc des Princes.



Trois points seulement séparent l'AS Monaco, leader, du club de la capitale, troisième. Un affrontement d'une importance cruciale pour les Parisiens, qui entrent également dans une période particulièrement chargée qui sera marquée, en particulier, par le double affrontement avec le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions (match aller le 14 février à Paris, match retour le 8 mars en Catalogne).

Une absence prolongée de Marco Verratti serait clairement un coup dur pour Unai Emery, qui compte énormément sur son jeune milieu de terrain, dont le rôle est souvent prépondérant dans la bonne marche de l'équipe. L'on devrait connaître avec plus de précision dans les jours qui viennent la durée de son indisponibilité. Par ailleurs Javier Pastore ne sera pas non plus de la partie comme l'a annoncé son entraîneur en conférence de presse.