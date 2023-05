Supporters devant le domicile de Neymar : "C'est nul", réagit le président du Collectif Ultras Paris

Les supporters du Paris Saint-Germain sont-ils allés trop loin ? Dans la soirée du mercredi 3 mai, plusieurs centaines de supporters, pour la plupart des Ultras, se sont rassemblés devant le siège du club parisien pour manifester leur mécontentement vis-à-vis de la direction et des résultats du PSG.

Aux alentours de 20h, une centaine d'entre eux se sont dirigés devant la maison de Neymar, à Bougival, dans les Yvelines. Des chants hostiles ont alors été tenus à son encontre. "Ce n'est pas une action qui a été organisé et que revendique le Collectif Ultras Paris (CUP). Ce qu'on a fait hier, c'était devant la Factory (le siège social du club, ndlr) où on a passé des messages qu'on avait à passer", assure Romain Mabille, le président du CUP.

"Ce qu'il s'est passé devant chez Neymar, c'est nul et ce n'est pas le CUP. Ça me désole que tout ce qu'on a fait hier soit résumé à cela. Ce n'est pas du tout notre initiative", poursuit-il. "Je ne suis pas responsable de ce que les gens font après l'action. On a organisé une action, à la fin de celle-là on a demandé aux gens de se disperser dans le calme et de rentrer chez eux. Je ne peux pas me tenir responsable de ce qu'il s'est passé après".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info