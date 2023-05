Les infos de 5h - PSG : "On ne se reconnaît plus dans ce club", selon un supporter

Mercredi 3 mai 2023, des supporters du PSG ont manifesté devant le domicile de la star brésilienne Neymar Jr, à Bougival, en région parisienne. Le club, dans la foulée, a dénoncé des "agissements intolérables".

Ces agissements traduisent le ras-le-bol de bon nombre de supporters après une saison sportive ratée, émaillée de polémiques. La dernière en date : la suspension de deux semaines à l'égard de Lionel Messi après son voyage sans autorisation en Arabie Saoudite.

Ce même jour, plusieurs centaines d'ultras, affublés de maillots, se sont rassemblés devant le siège du club, à Boulogne Billancourt. Des banderoles ont été déployées, des fumigènes craqués, des insultes proférées envers le club, ses joueurs, son entraîneur, Christophe Galtier, et sa direction.

"Cette année, c'est vraiment l'apothéose du ras-le-bol. Rien ne va. On a perdu notre âme", confie un homme, au micro de RTL. Un autre abonde : "On ne se reconnaît plus dans ce club, on est en train de perdre notre identité."

À leurs yeux, le mal est profond, il faut tout changer. "On attend une démission de beaucoup de têtes et un renouveau complet", confie un supporter. La fracture se creuse entre le PSG et ses ultras. Plusieurs chants et banderoles sont déjà prévus pour les derniers matchs de Ligue 1.

À écouter également dans ce journal

Politique - C'est un nouvel échec pour les opposants à la réforme du gouvernement Borne. Le Conseil constitutionnel a rejeté une deuxième demande de référendum sur les retraites que la gauche avait déposé in extremis, avant la promulgation.

Justice - En marge des manifestations du 1er mai à Paris, 305 personnes avaient été interpellées par les forces de l'ordre. Au total, sur les 281 individus placés en garde à vue, 44% de ces procédures ont été classées sans suite, soit 124 personnes.

International - L'Ukraine dément être à l'origine de la prétendue attaque au-dessus du Kremlin.

