PSG-Rennes : Paris pour préparer le Real... et tenter de calmer l'agacement des Ultras

Lionel Messi et Kylian Mbappé avec le PSG au Parc des Princes le 12 décembre 2021

À quatre jours du 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid (mardi 15 février, 21h), le PSG ouvre la 24e journée de Ligue 1 face à Rennes, vendredi 11 février (21h) au Parc des Princes. Leader avec 13 points d'avance sur Marseille, Paris reste sur un probant succès 5-1 à Lille. Mais le Stade Rennais (5e) est la seule équipe à l'avoir battu cette saison en championnat, début octobre (2-0).

Pour cette dernière répétition générale, le club de la capitale doit encore se passer de Neymar, comme depuis fin novembre. En phase de reprise après une blessure à la cheville gauche, le Brésilien de 30 ans a été jugé trop juste pour figurer dans le groupe de Mauricio Pochettino. Cette absence signe quasiment la fin du suspense : ses chances de disputer le choc face au Real sont désormais bien maigres.

Un talent en moins, donc, mais de la stabilités en plus. Après le large succès à Lille marqué notamment par le deuxième but en Ligue 1 de Lionel Messi et un nouveau bijou de Kylian Mbappé, Pochettino, attend de ses joueurs le même enthousiasme offensif. "Évidemment, le football est une histoire d'émotions. La première chose, c'est déjà de gagner, prendre notre revanche. Ce sera la meilleure des préparations pour nous mettre dans des conditions optimales".

Communiqué au vitriol des Ultras parisiens

Autre enjeu de la soirée, prendre le pouls des tribunes après la diffusion il y a trois jours d'un communiqué au vitriol des Ultras parisiens. Ces derniers fustigent la politique sportive du club, l'empilement des stars pour créer une marque mondiale obnubilée par la vente de maillots.

C'est justement le timing choisi par le PSG pour dévoiler son quatrième maillot de la saison : une tunique inspirée de la mythique équipe de basket des Chicago Bulls, dans le cadre du juteux contrat qui lie le club à Michael Jordan. De quoi irriter un peu plus, les supporters historiques du Parc des Princes.