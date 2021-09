PSG : qui est Jorge, père et agent tout-puissant de Lionel Messi ?

Retour sur l’enfance du prodige argentin Lionel Messi, qui débute ce mercredi sous les couleurs du PSG en Ligue des Champions. Et sur son père, Jorge Messi, devenu son agent tout-puissant. C’est lui qui a dealé le transfert du Barça à Paris, c’est lui qui deale tout. Le magazine So Foot est remonté aux origines, à Rosario en Argentine, dans les années 90, sur les traces d’un homme aussi taiseux que son fils, à moins que ce ne soit le contraire.

Dans la saga Messi, Jorge est vite devenu le méchant, celui qui verrouille tout, surtout les finances. Un as du montage financier, qui esquive les impôts comme son fils dribble les défenseurs. En même temps, il n’a jamais payé beaucoup d’impôts. Superviseur dans une aciérie, ça ne lui rapportait pas grand-chose, à part les reproches de son fils de 8 ans.

Car tous les samedis, c’était la même chose. Jorge sortait vite du boulot, à 43 kilomètres de Rosario. Le temps de rentrer, récupérer Leo et filer au club de Newell's à bord de sa Peugeot 504. Leo et son père étaient souvent les derniers arrivés. Et un jour, alors que Leo enfile vite fait son maillot, l'entraineur Carlos Morales le retient : “Non, toi t'es arrivé en retard, tu restes ici”. Et il le fait asseoir sur le banc de touche.

T'as vu la misère qu’il leur met, ton gamin ? Un voisin de Jorge Messi

Un jour de demi-finale contre El Torito. Derrière le grillage, les parents vocifèrent pour que Morales fasse entrer le petit Maradona, comme on l'appelle. Tous, sauf Jorge, qui ne dit rien. Absolument rien. Il grignote des petites graines de tournesol et il se tait. Deuxième mi-temps, Leo n'entre toujours pas et Jorge mange ses graines. El Torito mène 3-0, il reste dix minutes à jouer. Et enfin Morales dit Leo : “Allez, arrange-moi ce bordel ! Et la prochaine fois viens plus tôt !”

À l’époque, la famille habitait dans une sorte d’impasse qui se terminait sur un talus. Leo jouait contre des gamins plus âgés, 15 ou 16 ans, mais aucun n’était capable de lui prendre la balle. Un voisin disait : “T’as vu la misère qu’il leur met, ton gamin ?” Jorge riait. Il ne disait rien.

À son fils prodigue, il ne disait rien non plus, pas de conseil, pas de reproches. Juste parfois, un regret: il aurait voulu qu’il tire plus souvent au but. Car Leo dribblait tous ses adversaires mais ensuite il passait le ballon. Le coach hurlait depuis le banc de touche : “Mais tire ! Tire, ou je te sors”. Jorge, lui, ne criait pas. Un mur.

À cause de toi, je n’ai pas joué Leo Messi à son père

Ce jour-là contre El Torito, Messi fait deux passes décisives, son équipe égalise, 3 partout. Il reste deux minutes à jouer, pas plus. Et soudain, comme à la maison, Leo laisse derrière lui deux, puis trois gamins, il se retrouve seul face au gardien, il le dribble, et marque le but de la victoire. Plus tard dans la 504, il dit à son père: “À cause de toi, je n’ai pas joué”.

Jorge ne dira rien quand il se retrouvera quelques mois sans travail. Il ne dira rien quand il faudra un traitement hors de prix pour soigner le retard de croissance de Leo. Jusqu’à ce jour où le jeune footballeur essaie de récupérer une coupe qu’il a gagnée. Le club refuse, parce que la famille doit encore une part de la licence.

Là, Jorge va voir l’entraîneur. “Sérieux Carlos? Après tous les trophées qu’il vous a fait gagner ? ” Pendant un an et demi, Newell’s va prendre en charge le traitement, mais quelque chose s’est cassé. Leo se tourne vers un autre club. La famille Messi quitte Rosario. On a posé beaucoup de questions à Jorge. Il n’a rien dit. Jorge de la jungle.