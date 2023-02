Qui est Warren Zaïre-Emery, 16 ans et titulaire avec le PSG face au Bayern ?

"C'est un mélange entre Paul Pogba et N'Golo Kanté", confie un proche du joueur à RTL. Warren Zaïre-Emery, 17 ans le 8 mars prochain, animera l'entrejeu parisien face au Bayern Munich. Il était déjà le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à marquer en but en Ligue 1. Il sera aussi le plus jeune joueur du PSG à débuter un match de Ligue des champions : "Je ne suis pas du tout surpris", affirme Stéphane Tardivel, son tout premier entraîneur au PSG, il n'a pas telle ou telle qualité, il les a toutes. Vu ses prestations, c'est normal qu'on lui fasse confiance."

Né à Aubervilliers, Warren Zaïre-Emery rejoint le centre de formation du PSG à 8 ans : "Il était techniquement très fort. Et tactiquement : il comprenait tout. On n'avait pas besoin de lui expliquer, raconte Stéphane Tardivel, il se place, il récupère le ballon, il joue vite, il joue juste. Il est complet !" Phénomène absolu de précocité, le jeune joueur est surclassé dans les catégories de jeunes : "C'est un joueur technique, physique, capable de défendre comme de marquer des buts, explique un proche du joueur, il a beaucoup progressé en un an, il a mis plus de personnalité dans son jeu et n'hésite pas à se projeter vers l'avant pour marquer des buts."

L'été dernier, Warren Zaïre-Emery signe son premier contrat professionnel. Convoité par d'autres clubs pour des prêts, le PSG refuse catégoriquement de se séparer du joueur et l'inclut dans sa rotation. Le milieu de terrain est même titulaire face à Rennes le 15 janvier et face à Monaco le week-end dernier, durant lequel il marque son deuxième but en Ligue 1.

Tout d'un grand

Son entraîneur Christophe Galtier ne tarie pas d'éloge à l'égard du jeune prodige : "C'est un jeune garçon qui a une certaine maturité par rapport à son âge. Il est très à l'écoute, très observateur, et il a une personnalité qui l'amène à prendre des initiatives. Il est très proche de nos milieux de terrain confirmés, détaille le coach parisien en conférence de presse, si un jeune joueur de bientôt 17 ans me semble plus apte à jouer que d'autres, il jouera".

Un proche du joueur souligne également ses bonnes dispositions mentales : "Au-delà des qualités footballistiques, c'est aussi un garçon intelligent avec une grande maturité. Warren, c'est une combinaison de plusieurs paramètres qui mêle talent, mentalité et endurance dans l'effort et la performance." Aujourd'hui, Warren Zaïre-Emery a signé dans l'agence de Jorge Mendes, agent historique de Cristiano Ronaldo. Deux objectifs pour le joueur de 16 ans : réussir sa première titularisation en Ligue des champions et son bac français, qu'il passera en fin d'année.

