Ousmane Dembélé évoluait depuis 2017 au FC Barcelone et avait renouvelé en 2022 son bail avec les Blaugrana jusqu'en 2024. Mais Paris a profité d'une clause de cession de 50 millions d'euros pour s'offrir l'ancien Rennais. L'attaquant de 26 ans rejoint donc le Paris Saint-Germain pour cinq saisons, jusqu'en 2028.

"Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain et impatient de jouer sous mes nouvelles couleurs", a déclaré le joueur, cité dans le communiqué du PSG. "J'espère continuer à grandir ici et rendre fier tous les amoureux du club."

Le choix du PSG d'officialiser le Français est un pari osé. Au Barça, malgré les blessures et une adaptation un peu longue à se dessiner, Ousmane Dembélé peut se prévaloir d'un bilan plus qu'honnête avec 40 buts et 43 passes décisives en 185 matches. En six ans de présence en Catalogne, il a décroché trois titres de champion (2018, 2019, 2023) et deux Coupes d'Espagne (2018, 2021), sans pour autant briller sur la grande scène européenne et la Ligue des champions.

L'annonce de son arrivée ravie déjà certains de ses nouveaux coéquipiers, à l'instar de Kylian Mbappé : "Bienvenue chez toi mon frère. Trop heureux de te voir ici. L'aventure commence !", s'est exclamé l'attaquant parisien sur son compte Instagram.