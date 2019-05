Neymar et Kylian Mbappé avec le PSG le 21 avril 2019

et Gregory Fortune

publié le 02/05/2019 à 12:35

Victimes de leurs nerfs durant et après la finale de la Coupe de France perdue par le PSG face à Rennes, samedi 27 avril, Kylian Mbappé et Neymar voient leurs cas examinés jeudi 2 mai par l'instance disciplinaire de la Fédération française de football. Le premier sera jugé pour un tacle dangereux sur un adversaire, le second pour un coup à un spectateur le provoquant.



Quelle sanction encourent-ils ? Pour le Brésilien, tout dépendra de la qualification retenue pour son geste. Son comportement peut être jugé "excessif" ou bien "intimidant". Le coup porté au visage du supporter de Rennes, qui a chambré un à un plusieurs joueurs parisiens, peut également être cité comme "acte de brutalité".

Selon ces différents cas de figure, Neymar risque de 2 à 10 matchs de suspension. La commission de discipline de la FFF pourrait ouvrir une instruction à partir de jeudi 2 mai. La décision serait alors mise en délibéré et connue plus tard.

2e carton rouge de la saison pour Mbappé

Kylian Mbappé, en revanche, devrait être fixé lors de cette audience. Son cas est plus simple : son tacle appuyé, non maîtrisé sur le défenseur rennais Damien Da Silva durant la prolongation, devrait lui valoir a minima 2 à 3 matchs de suspension, pour ce qui constitue son 2e carton rouge de la saison après celui reçu à Nîmes en août.



Cette sanction assez classique tomberait mal pour l'attaquant de 20 ans, alors qu'il ne reste que quatre matchs à jouer cette saison pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Le champion du monde ambitionnait d'aller plus haut que ses 30 buts déjà inscrits.