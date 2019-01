Neymar de nouveau blessé au pied droit : ce que disent les médecins

publié le 24/01/2019 à 14:44

Neymar sera-t-il rétabli à temps pour le 8e de finale de Ligue des champions face à Manchester United ? Jouera-t-il les deux matches (aller le mardi 12 février en Angleterre, retour le mercredi 6 mars au Parc des Princes) ? Seulement le retour ? Peut-il encore être absent plusieurs mois, comme l'an dernier ? Au lendemain de sa sortie sur blessure face à Strasbourg, le doute plane et l'inquiétude gagne les supporters du Paris Saint-Germain.



Les seules nouvelles du pied droit de l'attaquant brésilien de 26 ans, viennent d'un communiqué diffusé par le Paris Saint-Germain tombé dans la nuit de mercredi 23 à jeudi 24 janvier.

"Les premiers examens pratiqués ont mis en évidence une réactivation douloureuse de la lésion du cinquième métatarsien droit", est-il indiqué. "Le traitement dépendra de l'évolution dans les prochains jours" et "toutes les options thérapeutiques doivent être envisagées".

Pas de civière

C'est cette dernière phrase qui retient l'attention. Tout serait donc possible entre le repos et une nouvelle opération. Le pied droit de Neymar est son véritable talon d'Achille puisque c'est au même endroit qu'il avait subi une opération il y a un peu moins d'un an, l'obligeant à déclarer forfait pour le 8e de finale retour de Ligue des champions contre le Real Madrid.



Certains observateurs ont décrit un Neymar en pleurs au moment de regagner les vestiaires à l'heure de jeu face à Strasbourg, avec des béquilles pour filer à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Ces deux informations étaient invérifiables jeudi 24 janvier à la mi-journée. Seule certitude, il n'est pas sorti sur civière, comme en février 2018, avant l'opération au Brésil et une absence de trois mois puis un rétablissement in extremis pour la Coupe du Monde.

Entre quatre et six semaines d'arrêt en cas de fissure

Si il s'agit d'une nouvelle fissure, cela implique généralement "entre quatre et six semaines" d'arrêt, a expliqué à l'AFP un kinésithérapeute exerçant auprès de sportifs de haut-niveau. Mais "tout dépend de la gravité de cette fissure-là, comment elle est orientée, si c'est proche du muscle court fibulaire qui va mettre le pied vers l'extérieur... Il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu", nuance-t-il.



Le cinquième métatarsien est l'os long de la partie externe du pied, celui qui relie la base du pied (l'os cuboïde) aux phalanges du petit orteil. Un pied compte cinq métatarsiens, cinq os longs qui font à chaque fois ce lien entre la base du pied et les cinq orteils. Pour se remettre sur pied, Neymar devrait en cas d'opération passer par "une rééducation classique de mise en charge progressive, et puis petit à petit revenir sur le terrain", explique le kiné du sport.



"Le délai de consolidation est le même pour un joueur pro que pour une personne lambda", dit-il. La différence se fait après : le sportif professionnel, lui, peut "reprendre quasiment immédiatement", car en parallèle il a eu des soins, fait de la musculation, etc. Neymar blessé, saison 2, acte 1.