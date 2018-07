publié le 03/07/2018 à 07:17

Pascal Praud a regardé la rencontre qui a opposé le Brésil et le Mexique lundi 2 juillet. Résultat : 2-0 pour les Brésiliens, qualifiés pour les quarts de finale. Mais aujourd'hui, on ne parle que de l'attitude du simulateur Neymar.



"Neymar est une tête à claques !", lance le journaliste. "'C'est du chiqué', disait-on sur les terrains quand on jouait enfant et qu'un apprenti footballeur tombait par terre au moindre contact et en faisait des tonnes", poursuit-il.



"En langage des footeux, assez éloigné des principes féministes, Neymar est une pleureuse. On ne dit pas s'est un pleureur, je ne dis plus rien !", s'amuse Pascal Praud. "Bref il agace, il énerve. C'est une honte pour le foot, a dit le sélectionneur mexicain, qu'on perde autant de temps pour un joueur", ajoute-t-il

"Un arrête de jeu a duré quatre minutes. Neymar se tordait de douleur pour pas grand'chose", raconte le journaliste. "Il a aussi fait son meilleur match lundi. Le Brésil est la seule équipe qui justifie son statut de favori, et il y est pour quelque chose", constate-t-il.

"Mardi 10 juillet, si tout va bien, à 20 heures, une demi-finale France-Brésil est annoncée. Et un, et deux, et trois zéro...", conclut Pascal Praud.