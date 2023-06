INVITÉ RTL - "Aujourd’hui, Mbappé est plus fort que le PSG", estime un journaliste spécialisé

La saga Kylian Mbappé au PSG s’enrichit d’un nouvel épisode. L’attaquant star a informé son club par courrier qu’il ne souhaitait pas prolonger au-delà de son contrat actuel, qui se termine en 2024. La direction parisienne a aussitôt réagi, disant ne pas vouloir laisser partir libre dans un an la pierre angulaire de son projet sportif. Sous-entendu : soit Mbappé prolonge, soit il est vendu cet été.

Mais pour Arnaud Hermant, journaliste à L'Équipe, le PSG se retrouve dos au mur. "Le club essaie de montrer qu’il n’y a pas de joueurs plus forts que l’institution, mais aujourd’hui, Mbappé est plus fort que le PSG. En prenant la décision de ne pas prolonger, il ruine tout un projet et ce qui a été voulu par l’actionnaire (qatari). Le PSG sans Mbappé, après un départ de Messi, serait une catastrophe", estime le journaliste.

Kylian Mbappé a assuré mardi sur Twitter qu’il jouerait toujours à Paris la saison prochaine, démentant au passage un départ pour le Real Madrid dès cet été. "Mbappé dit qu’il veut rester la saison prochaine, tandis que le club veut le vendre. Mais il a un contrat, personne ne va l’empêcher de rester. Le PSG est piégé dans cette affaire", estime Arnaud Hermant, auteur du livre Mbappé, le phénomène (éditions L’Archipel).

"Le PSG est pris de court" Arnaud Hermant, journaliste à "L'équipe"

Le club parisien, qui a laissé filtrer son courroux dans les médias, se retrouve désormais tributaire de la décision de l’attaquant de l’équipe de France. "Je pense qu’ils sont pris de court et que Mbappé met échec et mat au club", estime même Arnaud Hermant. "S’il s’en va cet été, le PSG gagnera de l’argent mais sera perdant quand même. Un projet construit autour de Mbappé a été mis en place il y a un an, mais c’est caduc et on repart d’une feuille blanche. S’il reste pour un an, le PSG sera aussi perdant puisqu’il ne touchera pas d’argent", poursuit-il. Et le journaliste de conclure : "Quoi qu'il arrive, le PSG sera perdant."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info