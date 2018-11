PSG-Liverpool : l'optimisme grandit pour Neymar et Mbappé

Neymar et Kylian Mbappé à l'entraînement avec le PSG le 5 novembre 2018

publié le 27/11/2018 à 12:11

Le feuilleton ne prendra officiellement fin que sur les coups de 20h mercredi 28 novembre, une heure avant le coup d'envoi d'un PSG-Liverpool qui peut entraîner l'élimination des Parisiens en cas de défaite. Mais à moins de 35 heures du rendez-vous, l'optimisme ne cesse de grandir à mesure que les minutes passent : Kylian Mbappé et Neymar devraient pouvoir tenir leur place.



Dernier élément en date, annoncé par Le Parisien mardi 27 novembre peu avant 12h : selon son père, la blessure du Brésilien à l'adducteur droit n'est pas "grave" et Neymar Jr sera titulaire. La veille, le numéro 10 de la Seleçao a repris le chemin de l'entraînement au Camp des Loges, tout comme l'attaquant français, touché pour sa part à l'épaule droite avec les Bleus.

Préservés face à Toulouse samedi 24 novembre (1-0), Mbappé et Neymar avaient déjà retrouvé les terrains le lendemain, pour des séances individuelles. Visiblement, ils peuvent désormais courir et accélérer normalement. Il reste toutefois une incertitude sur la capacité du Brésilien à frapper sans retenue. La mise en place tactique prévue mardi 27 novembre dans l'après-midi en dira encore un peu plus sur les plans de Thomas Tuchel, qui annoncera son groupe dans la foulée.