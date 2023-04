PSG : pourquoi Christophe Galtier est accusé de propos discriminatoires

Aux problèmes sportifs s'ajoute des accusations "qu'il conteste avec la plus grande fermeté", selon un communiqué transmis par son avocat à l'AFP mercredi 12 avril. L'entraîneur du PSG Christophe Galtier se retrouve accusé de propos discriminatoires lorsqu'il était à la tête de l'OGC Nice, la saison dernière. Le technicien français de 56 ans "a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants" rapportés par l'ancien dirigeant niçois Julien Fournier dans un courrier interne relayé mardi 11 avril par plusieurs médias.

Ce mail à la direction de Ineos, propriétaire des Aiglons, date de la fin de saison dernière. Dans cet échange, Fournier relate une conversation qu'il aurait eue au mois d'août 2022 avec Christophe Galtier. Celui-ci lui aurait dit "qu'il ne pouvait pas y avoir autant de Noirs et de Musulmans dans l'équipe, et qu'il fallait tenir compte de la réalité de la ville". Et de prétendument ajouter que "cette équipe composée de cette façon ne lui correspondait pas". Un peu plus tard dans l'année, et toujours selon le mail de Julien Fournier, Christophe Galtier aurait demandé le départ de plusieurs joueurs en fin de saison qui, comme par hasard, pratiquaient tous strictement le ramadan.

Pour le moment, c'est parole contre parole. Mais dans le communiqué de son avocat, "compte tenu de la gravité des accusations portées contre lui", Christophe Galtier a immédiatement saisi Maître Olivier Martin pour engager, sans délai, les poursuites judiciaires nécessaires qui s'imposent et ce d'autant plus que depuis cette divulgation, il fait l'objet de menaces et d'actes de harcèlement intolérables". De son côté, Julien Fournier nie être à l'origine de la divulgation de ces échanges internes, mais sans les démentir. En voyage actuellement au Brésil, il indique tout de même que le timing de ces révélations le révolte tout autant que leur contenu.

Quant à la direction du Paris Saint-Germain, elle a décidé d'ouvrir une enquête interne, selon l'entourage du président Nasser Al-Khelaïfi. Celui-ci n'avait pas connaissance à l'époque des prétendus propos de Christophe Galtier sur les Musulmans. Mais si cela avait été le cas, il n'aurait pas signé au PSG. De leur côté, les supporters du Collectif Ultras Paris estiment qu'il n'est pas acceptable que cette personne, sous-entendu Christophe Galtier, reste dans l'organigramme du club.

